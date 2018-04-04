قيادى وفدى يدعو لدمج الأحزاب استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الدكتور ياسر قورة، المنسق العام لمنتدى الأحزاب، والقيادي الوفدي، إنه منذ دعوة الوفد للأحزاب بتوحيد الجهود تحت راية منتدى الأحزاب، وكانت هناك مطالب سياسية محددة متعلقة بمطالبة الرئيس بتفعيل الحياة الحزبية، وتطبيق المادة الخامسة من الدستور، والتي تتعلق بدعم التعددية الحزبية، إلا أن أحزاب المنتدى رأوا تأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية، ودعم الدولة في حربها على الإرهاب.



وأضاف قورة، أن منتدى الأحزاب سيواصل جهوده في المرحلة الحالية بهدف محدد، وهو الدعوة لدمج الأحزاب المتقاربة فكريًا، وذلك استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2022، بحيث تستعد الأحزاب بتدريب كوادرها على الممارسة السياسية الفاعلة.



وأشار قورة، إلى أن دعوة الأحزاب للاندماج ستشمل جميع الأحزاب، الممثلة في البرلمان وغيرها فيما عدا الأحزاب الدينية أو التى عليها نزاع، داعيًا الأحزاب بانكار الذات وإعلاء المصلحة الوطنية والاندماج فيما بينهم ليصبح عدد الأحزاب فى مصر لا يتعدى أربعة.



وأكد المنسق العام لمنتدى الأحزاب، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدة لقاءات وورش عمل بين الأحزاب المختلفة لبحث الاندماج فيما بينهم.