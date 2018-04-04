القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:37 ص

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
سياسي
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:52 ص

قيادى وفدى يدعو لدمج الأحزاب استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سعيدة عامر
dostor.org/2116477

قال الدكتور ياسر قورة، المنسق العام لمنتدى الأحزاب، والقيادي الوفدي، إنه منذ دعوة الوفد للأحزاب بتوحيد الجهود تحت راية منتدى الأحزاب، وكانت هناك مطالب سياسية محددة متعلقة بمطالبة الرئيس بتفعيل الحياة الحزبية، وتطبيق المادة الخامسة من الدستور، والتي تتعلق بدعم التعددية الحزبية، إلا أن أحزاب المنتدى رأوا تأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية، ودعم الدولة في حربها على الإرهاب.

وأضاف قورة، أن منتدى الأحزاب سيواصل جهوده في المرحلة الحالية بهدف محدد، وهو الدعوة لدمج الأحزاب المتقاربة فكريًا، وذلك استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2022، بحيث تستعد الأحزاب بتدريب كوادرها على الممارسة السياسية الفاعلة.

وأشار قورة، إلى أن دعوة الأحزاب للاندماج ستشمل جميع الأحزاب، الممثلة في البرلمان وغيرها فيما عدا الأحزاب الدينية أو التى عليها نزاع، داعيًا الأحزاب بانكار الذات وإعلاء المصلحة الوطنية والاندماج فيما بينهم ليصبح عدد الأحزاب فى مصر لا يتعدى أربعة.

وأكد المنسق العام لمنتدى الأحزاب، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدة لقاءات وورش عمل بين الأحزاب المختلفة لبحث الاندماج فيما بينهم.

موضوعات متعلقة

ياسر قورة: خوض «الوفد» لانتخابات الرئاسة طوق النجاة للحياة الحزبية

«الوفد» يُطالب الدولة بدعم الأحزاب خلال الفترة المقبلة

قيادي وفدي: دعوة «البدوي» لاجتماع الأحزاب «شخصية»

قيادي وفدي: التحضير لحملة «انزل شارك» بعد إرسال ممثليها للمحافظات

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ اسبوع

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهر

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهر

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ شهر

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

حسن راتب: السيسي له رسالة على مراد الله (فيديو)

«ورقة» تقود أب إلى نجلته المفقودة

فيديوجراف| إغلاق «يوتيوب» وهزيمة قاسية لليوفي أمام الريال» أبرز 5 أخبار اليوم

مقتل مُطلقة النار داخل مقر «يوتيوب» بكاليفورنيا

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

د. محمد الباز يكتب: شلة الواد توفيق.. مملكة صلاح دياب ومقبرته «1»

عاجل.. «ترامب» يطالب السعودية بدفع كلفة بقاء القوات الأمريكية بسوريا

ألبومات الصور

في وداع العراب

وقفه بالشموع أمام حزب التجمع تضامنًا مع فلسطين

معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)

انطلاق فعاليات مهرجان «الطبيب المبدع» بطب أسيوط

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

د. محمد الباز يكتب: شلة الواد توفيق.. مملكة صلاح دياب ومقبرته «1»

عاجل.. «ترامب» يطالب السعودية بدفع كلفة بقاء القوات الأمريكية بسوريا

كشكول

"صناعة الدواجن والاستخدام الأمثل للمياه" بمؤتمر جامعة عين شمس

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

"العلوم الإنسانية" بمؤتمر"عالمية وانطلاق" جامعة عين شمس

افتتاح قطاع العلوم الطبية بمؤتمر جامعة عين شمس العلمى السابع

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالى لمستشفى القصر العيني

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار»المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

مرشح لرئاسة السودان يعلن إضرابه عن الطعام

مقتل امرأة مسلحة داخل مقر يوتيوب في كاليفورنيا

وسائل إعلام أميركية: مقتل مطلقة النار داخل مقر يوتيوب في كاليفورنيا

ads
منوعات

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك