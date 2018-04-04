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سياسي
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:51 ص

التجمع يعلن عن مبادرة لتجميع الأحزاب

أرشيفية
أرشيفية
سعيدة عامر
dostor.org/2116476

أعلن المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع عن إطلاق الحزب لمبادرة لجمع شمل القوى السياسية وتوحيد جهودهم في المرحلة المقبلة، وذلك لتنفيذ أجندة محددة من المطالب على أن تعلن بشكل رسمي الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الدعوة ستوجه لأعضاء منتدى الأحزاب وهي الوفد ومستقبل وطن والمحافظين، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحماة الوطن، والمؤتمر، بالإضافة لحزب المصريين الأحرار، وعدد من التنظيمات النقابية والعمالية.

وقال فرج، إن المبادرة تستهدف العمل المشترك على تنفيذ عدة مطالب أهمها العمل على إحياء الحياة الحزبية، وضرورة إجراء مؤتمر لحوار سياسي يستهدف إيجاد آلية للتواصل بين الدولة والأحزاب، وإشراكها في صنع القرار، كما تستهدف المبادرة قيام الدولة بدورها في دعم الأحزاب وإثراء التجربة الحزبية وذلك في ظل قرب إجراء الانتخابات العمالية والمحلية وألا تترك لسيطرة رجال الأعمال والعمل على تنفيذ نص الدستور الخاص بنسبة 50% من المحليات من الشباب والنساء.

وأضاف الأمين العام المساعد للتجمع، أن المبادرة ستشمل كذلك على مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في مواجهة الإرهاب بشكل شامل، بحيث تتزامن المواجهة الأمنية مع المواجهة الفكرية والثقافية بنشر قصور الثقافة والإعلامية بتطوير الإعلام، ومواجهة الفساد واجتثاث جذوره باعتباره أحد مصادر تنمية التطرف والإرهاب، مطالبًا كذلك بالاستمرار في التنمية الاقتصادية والزراعية والعمل على زيادة الناتج المحلي.

كما دعا التجمع في مبادرته لفتح مجالات نشر العدالة الاجتماعية، وتشمل عدالة توزيع الأعباء على جموع الشعب وألا يتحمل الفقراء وحدهم الضغوط الاقتصادية، وضرورة أن تفرض ضرائب تصاعدية وأن يتحمل الأغنياء جزء الإصلاح الاقتصادي.

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