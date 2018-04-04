وائل جسار يطرح «حب ومتحبش» على أنغامى

طرح المطرب اللبناني وائل جسار أحدث كليباته بعنوان «حب ومتحبش» عبر تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي»، ومن المقرر أن يطرحها عبر قناته الرسمية «يوتيوب» خلال الأيام المقبلة.



«حب ومتحبش» يقدمها جسار باللهجة المصرية وتعد مفاجأة لمحبيه حيث يبتعد فيها عن الرومانسية التى تميز أغانيه، وهى من كلمات هانى سارو ولحن أحمد الزعيم وتوزيع عادل عياش ومن إنتاج محمد ياسين وإدارة أعمال تامر عبد المنعم.



في سياق مختلف؛ يستعد «جسار» لحفله الغنائى الأول بجدة يوم 6 أبريل الجارى، والذى يعد أول حفل لمطرب لبنانى بالسعودية، ويشارك فى إحياء نفس الليلة النجم التونسى صابر الرباعى، ومن المتوقع أن يكون أقوى حفلات مدينة الملك عبد الله الثقافية، وعقب الحفل يتجه جسار يوم 7 أبريل لإحياء حفل ضخم بمدينة العقبة الأردنية.