اليوم.. الحكم على متهمين فى تزوير محرر رسمى

تصدر محكمة جنايات الجيزة دائرة جنوب الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في محاكمة متهمين بتزوير في محرر رسمي.



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمود عبد المنعم القرموطي، ومحمد عبد الصمد إبراهيم، وأمانة سر محمد سنوسي ومحمد صابر.



كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 20557 لسنة 2005 جنوب الجيزة، قيام المتهمان حمدان جاب الرب عزيز وعامر أبو المجد، بتزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم (4736) لسنة 2000 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الجيزة، عن طريق الاصطناع بأن وضعوا امضاءات وأختام مزورة، واتفقوا مع مجهول على إنشاء المحرر سالف الذكر، وأمدوه بالبيانات على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.



وقاموا بالاستيلاء على أموال المجني عليه مجدي سعد امام القط، محل إيصال أمانة سند القضية رقم (10391) لسنة 2000 جنح بولاق الدكرور، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير.