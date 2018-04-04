القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:12 ص

فيديو.. «كوكب الشرق» تُسحر نجمة هوليوود آمبر هيرد

آمبر هيرد
آمبر هيرد
منار إبراهيم
dostor.org/2116470

أثارت النجمة العالمية آمبر هيرد، جدل "السوشيال ميديا"، بعدما كشفت عن عشقها لكوكب الشرق أم كلثوم، ومتابعة حفلاتها من خلال شاشة روتانا كلاسيك.

وشاركت "آمبر" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت من خلاله وهي بكامل إنساجمها أثناء مشاهدتها إحدى حفلات "كوكب الشرق" ولاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعي "آمبر" على حسابها.

يُذكر أن آمبر هيرد، كانت زوجة النجم العالمي جوني ديب، ولكنهما انفصلا مؤخرًا بعد خلاف نشب بينهما؛ بسبب قبلته الشهيرة مع أنجلينا جولي في فيلم "The Tourist" عام 2010.

Um Kalthoum ❤️ (though @ramisarabi’s voice is a close second)

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