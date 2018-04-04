بالصور.. أمسية شعرية لـ«عبدالله حسن» بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

حل الشاعر عبد الله حسن٬ ضيفًا على كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة٬ في أمسية شعرية٬ بمسرح الكلية.



وأشار"حسن" إلى أن من قام بتشكيل وجدانه وكتبه التي زخرت بها مكتبة منزله٬ خاصة كتب الشعر والروايات لأعظم الشعراء منهم الشاعر أحمد شوقي.



وأوضح أن بداية كتابته الشعر منذ 8 سنوات٬ حيث كتب قصيدة عن بيته٬ والألفة والمحبة بين كل من الديانة الاسلامية والمسيحية، وعن رحلة حياته من طنطا إلى القاهرة ذاكرا أنه بعدما فقد كل ما كان يمتلكه من حماس فيها، وآخر قصيدة كتبها في طنطا٬ بعد رحيل والدته.



وفي نهاية الحفل كرمت الكلية الشاعر عبدالله حسن بدرع الأكاديمية العربية.