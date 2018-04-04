اليوم.. الحكم على متهم بقتل جاره فى الجيزة

تصدر محكمة جنايات الجيزة دائرة بولاق الدكرور المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في محاكمة متهم بقتل جاره لتحديد قيمة التعويض كطلب من المدعي بالحق المدني.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمود عبد المنعم القرموطي، ومحمد عبد الصمد إبراهيم، وأمانة سر محمد سنوسي ومحمد صابر.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 7963 لسنة 2017، جنايات بولاق الدكرور عن قيام المتهم علي عبده علي محمد بقتل المجني عليه عبد الرازق محمود أحمد رشوان عمدا، إثر خلاف نشب بينهما سدد به ضربة إلى يسار صدره بمطواة، قاصدا قتله، فأحدث الإصابات التي أودت بحياته.



كما أسندت النيابة إلى المتهم إحراز سلاح أبيض مطواة قرن غزال.



وأكدت التحريات، التي قام بها الرائد هاني محمد الحسيني، رئيس قسم مباحث شرطة بولاق عن نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه.