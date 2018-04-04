القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:08 ص

اليوم.. الحكم على 4 متهمين فى قضية «سفاح الجمالية»

اليوم.. الحكم على
عادل عبد العال
dostor.org/2116466

تصدر محكمة جنايات القاهرة دائرة منشاة ناصر المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الأربعاء، حكمها على 5 متهمين بالقتل واستعراض القوة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سفاح الجمالية».

ووجهت النيابة العامة تهم لكلِّ من عمر عبد ربه وشهرته «طارق تلجة»، وعبد الرحمن صلاح وشهرته «عبده البيه»، وهاني عمر عبد ربه «هارب»، ومصطفى عاطف، أنهم في يوم 9 أبريل 2017، بدائرة قسم شر طة منشأة ناصر، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم «سكر محمد مصطفى، وزينب سرور حسانين، وعبد الرحمن سكر محمد»، وذلك بقصد بث الخوف في نفوسهم، وإلحاق الأذي بهم بغرض فرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذي بهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريضهم للخطر حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت بها جريمة القتل العمد حيث قتلوا المجني عليه «سكر» عمدًا دون سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما أن ظفروا به وحيدًا حتى انقطوا عليه أدوات بطشهم.

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