واشنطن تنشر قائمة بواردات صينية بـ 50 مليار دولار سنويًا

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على منتجات صينية تستوردها واشنطن سنويًا بقيمة 50 مليار دولار تقريبًا، ردا على ما تقوم به بكين من «نقل بالقوة للتكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية».



وبحسب وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، نشرت واشنطن، أمس الثلاثاء، قائمة بهذه المنتجات، وقال الممثل الأمريكي للتجارة في بيان له: «إن هذه اللائحة تشمل منتجات من قطاعات مختلفة بما فيها تقنيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والآلات».



وكان ترامب أعلن في 22 مارس عزمه على استهداف واردات صينية تصل قيمتها سنويا إلى 60 مليار دولار.



وتأتي نشر هذه القائمة غداة فرض الصين رسوما جمركية على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة، وتصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الفولاذ والألومنيوم، واعتبرت بكين أنها تلحق ضررا خطيرا بمصالحها.