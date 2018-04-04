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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:01 ص

الأمن السودانى يشكو زعيم المعارضة والنيابة توجه له تهمًا عقوبتها الإعدام

الأمن السودانى يشكو
عبير سليم
dostor.org/2116464

تقدم جهاز الأمن والمخابرات السودانية، أمس، بشكوى إلى نيابة أمن الدولة ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرين، وفتحت النيابة بلاغات تحت مواد تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، حسبما أفادت صحيفة التحرير السودانية، ليل أمس الثلاثاء.

يأتي هذا الحدث بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب المتحالفة مع المسلحين، قائلاً: إن الحكومة ستتعامل بحسم وفق القانون ضد من يجمع بين العملين العسكري والسياسي، وهو ما رفضه المهدي في وقت سابق متحديا السلطات بالعودة للبلاد.

من جهته، أكد حزب الأمة القومي، في بيان له صدر في وقت متأخر من ليل أمس، رفضه التام لخطاب البشير أمام البرلمان، الذي هدد فيه القوى السياسية، وعدّه مؤشراً للاستمرار في تزييف الحياة السياسية، والحيلولة دون أي فعل سلمي رافض لسياسات الاستبداد والتجويع والتمكين.

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