اليوم.. محاكمة 4 متهمين فى قضية قتل بالجيزة

تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع زينهم، اليوم الأربعاء، للمرافعة فى محاكمة 4 متهمين، وهم أحمد صلاح نجيب (محبوس)، 33 سنة نجار مسلح، وياسر عويس عبدالستار (محبوس)، 25 سنة تباع، وأحمد عدلى سليمان (هارب)، وأحمد أمير حافظ (هارب) لقتلهم المجنى عليه حسن محمد أحمد فى القضية رقم 11465 لسنة 2013 جنايات مركز الجيزة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل أبوالمال وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار والسكرتارية سمير رزق.



وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بقتل المجنى عليه حسن محمد أحمد عمدًا، بأن أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية السابق إعدادها لاستخدمها فى واقعة السرقة محل الاتهام الثانى قاصدين قتلة محدثين إصابته التى اودت بحياته وقاموا بسرقة السيارة التي تحمل لوحات رقم (861 أ ب ج) المملوكة لإحدى الشركات السياحية.