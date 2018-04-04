القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:37 ص

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
حوادث
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:53 ص

اليوم.. محاكمة 4 متهمين فى قضية قتل بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2116462

تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع زينهم، اليوم الأربعاء، للمرافعة فى محاكمة 4 متهمين، وهم أحمد صلاح نجيب (محبوس)، 33 سنة نجار مسلح، وياسر عويس عبدالستار (محبوس)، 25 سنة تباع، وأحمد عدلى سليمان (هارب)، وأحمد أمير حافظ (هارب) لقتلهم المجنى عليه حسن محمد أحمد فى القضية رقم 11465 لسنة 2013 جنايات مركز الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل أبوالمال وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار والسكرتارية سمير رزق.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بقتل المجنى عليه حسن محمد أحمد عمدًا، بأن أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية السابق إعدادها لاستخدمها فى واقعة السرقة محل الاتهام الثانى قاصدين قتلة محدثين إصابته التى اودت بحياته وقاموا بسرقة السيارة التي تحمل لوحات رقم (861 أ ب ج) المملوكة لإحدى الشركات السياحية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ يومين

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ يومين

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ 3 أيام

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ 3 أيام

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ أقل من شهر

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

الآن

حسن راتب: السيسي له رسالة على مراد الله (فيديو)

«ورقة» تقود أب إلى نجلته المفقودة

فيديوجراف| إغلاق «يوتيوب» وهزيمة قاسية لليوفي أمام الريال» أبرز 5 أخبار اليوم

مقتل مُطلقة النار داخل مقر «يوتيوب» بكاليفورنيا

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

د. محمد الباز يكتب: شلة الواد توفيق.. مملكة صلاح دياب ومقبرته «1»

عاجل.. «ترامب» يطالب السعودية بدفع كلفة بقاء القوات الأمريكية بسوريا

ألبومات الصور

في وداع العراب

وقفه بالشموع أمام حزب التجمع تضامنًا مع فلسطين

معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)

انطلاق فعاليات مهرجان «الطبيب المبدع» بطب أسيوط

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

د. محمد الباز يكتب: شلة الواد توفيق.. مملكة صلاح دياب ومقبرته «1»

عاجل.. «ترامب» يطالب السعودية بدفع كلفة بقاء القوات الأمريكية بسوريا

كشكول

"صناعة الدواجن والاستخدام الأمثل للمياه" بمؤتمر جامعة عين شمس

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

"العلوم الإنسانية" بمؤتمر"عالمية وانطلاق" جامعة عين شمس

افتتاح قطاع العلوم الطبية بمؤتمر جامعة عين شمس العلمى السابع

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالى لمستشفى القصر العيني

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار»المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

مرشح لرئاسة السودان يعلن إضرابه عن الطعام

مقتل امرأة مسلحة داخل مقر يوتيوب في كاليفورنيا

وسائل إعلام أميركية: مقتل مطلقة النار داخل مقر يوتيوب في كاليفورنيا

ads
منوعات

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك