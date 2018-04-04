إرهاق الأبطال يجبر مخرج «نسر الصعيد» على منحهم إجازة

يواصل فريق عمل المسلسل الدرامي "نسر الصعيد"، تصوير المشاهد الدرامية ضمن أحداث المسلسل على قدم وساق بقيادة المخرج ياسر سامي؛ وذلك استعدادًا لعرضه بالماراثون الرمضاني المقبل، مما جعله يكثف ساعات العمل.



ومنح مخرج العمل إجازة لمدة 24 ساعة فقط لفريق عمله، وذلك بعد الإرهاق الشديد الذى تعرض له فريق العمل؛ بسبب التصوير لساعات طويلة لعدة أيام، واستغل "سامي" تلك الإجازة لإجراء بعض عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأولى من المسلسل.



ويُكرر الفنان محمد رمضان فكرة "تجسيد شخصيتين في عمل واحد"، حيث يظهر فى مسلسل "نسر الصعيد" بدور الأب والابن "زين القناوي" الذى يعمل ضابط شرطة، وفي نفس الوقت يقدم دور والده مثلما فعل بأعماله السابقة مثل "الأسطورة" و"الكنز".



و"نسر الصعيد " بطولة " محمد رمضان، درة، وفاء عامر، عائشة بن أحمد، صبري عبدالمنعم، وتأليف أحمد عبدالمعطي، وإنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامي.