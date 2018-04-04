احتجاز 9 جامعيين لاعتراضهم على العملية العسكرية التركية فى عفرين

أمرت محكمة تركية باحتجاز تسعة طلاب جامعيين رهن المحاكمة بتهمة نشر دعاية «إرهابية»، بعدما نظموا احتجاجا ضد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، حسب ما نقلت رويترز، اليوم الأربعاء.



وهاجم كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة لحكم أردوغان الديكتاتوري، مشيرا إلى أن تحديد مصير الطلاب أمر لا يرجع للرئيس.



ووقع الاحتجاج الشهر الماضي عندما نظمت مجموعة من طلاب جامعة البوسفور في إسطنبول مسيرة دعما للعملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بشمال سوريا قاموا خلالها بتوزيع الحلوى التركية في الحرم الجامعي.



وقامت مجموعة منافسة من الطلاب بعد ذلك بمسيرة مضادة حملوا خلالها لافتة كتب عليها «لا ينبغي للأتراك الاحتفاء بالغزو والمذبحة»، الأمر الذي دفع الرئيس رجب طيب أردوغان لوصف الطلاب بالإرهابيين، والسلطات إلى فتح تحقيق.