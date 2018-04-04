اليوم.. نظر استئناف تامر عبدالمنعم على حكم حبسه 3 سنوات

تنظر محكمة مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، استئناف الفنان تامر عبدالمنعم، على حكم حبسه 3 سنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.



كان محكمة أول درجة برئاسة المستشار يوسف الريفي، وسكرتارية مصطفى رشدي، قضت بمعاقبة الفنان تامر عبدالمنعم، بالسجن 3 سنوات، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.



كان الفنان محمد فؤاد، قد تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 11233 لسنة 2017، ضد الفنان "تامر محمد عبد المنعم" تفيد بتحرير الأخير شيكًا يوم 25 يونيه 2017 حمل رقم 58881 بمبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه، للفنان محمد فؤاد، ولما توجه لأحد المصارف للحصول قيمة الشيك، تبين عدم وجود رصيد كافٍ لتغطية المبلغ.



وأشار "فؤاد" فى دعواه إلى أنه اتفق مع "عبدالمنعم" على أن يقوم بتمثيل عمل فني "مسلسل تلفزيوني"، وبناءً عليه تم تحرر عقد اتفاق بينهما مقابل 9 ملايين جنيه تدفع له بموجب شيكات، لكن بعد فترة تم إيقاف العمل الفني المتفق عليه وذلك بموجب قرار من الجهة الإدارية المركزية للرقابة على المصنفات.

