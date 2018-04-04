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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:38 ص

صحيفة إماراتية: إفشال تهريب أسلحة للميليشيات بـ«الضالع»

صحيفة إماراتية: إفشال
عبير سليم
dostor.org/2116456

أفشلت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع جنوب اليمن، محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر كانت في طريقها صوب مناطق واقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، حسبما أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي للقوات، وحيد الشعيبي، قوله: إن قوات الحزام تمثل درعًا حصينة، وستواصل مهامها في تأمين الطرقات وإفشال أي مخططات تسعى للنيل من أمن واستقرار المحافظة.

من جهة ثانية، نوهت الاتحاد بأن الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، شرعت بنهب كميات من النفط الخام المخزن في ميناء رأس عيسي في الحديدة على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب معدات وتجهيزات خاصة بالميناء.

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