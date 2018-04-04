صحيفة إماراتية: إفشال تهريب أسلحة للميليشيات بـ«الضالع»

أفشلت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع جنوب اليمن، محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر كانت في طريقها صوب مناطق واقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، حسبما أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الأربعاء.



ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي للقوات، وحيد الشعيبي، قوله: إن قوات الحزام تمثل درعًا حصينة، وستواصل مهامها في تأمين الطرقات وإفشال أي مخططات تسعى للنيل من أمن واستقرار المحافظة.



من جهة ثانية، نوهت الاتحاد بأن الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، شرعت بنهب كميات من النفط الخام المخزن في ميناء رأس عيسي في الحديدة على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب معدات وتجهيزات خاصة بالميناء.