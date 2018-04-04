اليوم.. إعادة محاكمة أحمد دومة فى «أحداث مجلس الوزراء»

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية «أحداث مجلس الوزراء».



تعقد الجلسة برئاسة محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.



كانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.



تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة»، وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.