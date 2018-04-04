القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:57 ص

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال «السيسى»

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية ـ أرشيفية
dostor.org/2116452

تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إلى الشهود في محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، فى القضية 148 عسكرية.

ونسبت النيابة للمتهمين، التورط في اغتيال 3 قضاة بالعريش داخل سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها استشهاد قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الإرهابي أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

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