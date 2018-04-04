انتحار منفذة جريمة «يوتيوب» فى كاليفورنيا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن منفذ عملية إطلاق النار في مقر شركة يوتيوب بكاليفورنيا سيدة، وأنها انتحرت بعد العملية مباشرة.



وبحسب شبكة «سكاي نيوز» عربية، اليوم الأربعاء، أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص امرأة أطلقت النار في حرم المقر الرئيسي لشركة يوتيوب قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ثم انتحرت، مشيرة إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.



وكان موقع شبكة «إن بي سي» الأمريكية، ذكر مساء، أمس الثلاثاء، إن الشرطة أطلقت النار على امرأة يشتبه بأنها من أطلق النار داخل مقر شركة يوتيوب في كاليفورنيا، مؤكدًا أنها لقيت مصرعها.