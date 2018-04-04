مايا دياب فى مأزق بسبب فضل شاكر

شنت المطربة اللبنانية مايا دياب هجومًا حادًا على مواطنها المطرب فضل شاكر، بسبب قرار عودته إلى عالم الغناء بعد سنوات عديدة من الاعتزال.



وغردت "دياب" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغير "تويتر"، معربة عن غضبها واستيائها الشديد من قرار عودته للساحة الفنية، قائلة: «فضل شاكر إرهابي وقح صراحةً».



وانهال متابعي مايا دياب بالتعليقات والتي أتت بردود أفعال سلبية ضدها؛ بسبب رسالتها شديدة اللهجة لفضل شاكر، فدافع جمهور "فضل" عنه، وانعكست الأية وأصبح الهجوم متجهًا نحو "مايا"، مطالبين إياها بالتراجع عما قامت بنشره، مما أثير جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطفوا مع المطرب المنعزل العائد.



وكان فضل شاكر قد أطل في برنامج من ثلاث حلقات عبر شاشة "الجديد"، عرض تحت عنوان "حكاية طويلة"، سبقهما هجوم كبير على المحطة لمنع عرضه، وتصدر هاشتاج فضل شاكر إرهابي الترند في لبنان على تويتر، علمًا أن الكثير من التغريدات لا تزال تنشر تحت هذا الهاشتاج.



يُذكر أن المطرب اللبناني أعلن اعتزاله عن عالم الغناء عام 2012 لدوافع دينية، وفي سبتمبر الماضي حُكم عليه بالسجن 15 عامًا، بعد اتهامه بالانضمام لخلية إرهابية.