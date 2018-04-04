«السراج» يصدر قرارًا بتعيين «أنيس الحداد» وكيلًا لخارجية حكومته

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أمس الثلاثاء، قرارًا نص على تعيين حسام سعد أنيس الحداد وكيلاً للشؤون الإدارية والمالية بخارجية الوفاق خلفاً لسلفه المستقيل طارق شعيب بونصيرة.



وبحسب صحيفة «المرصد» الليبية، مساء أمس، فإن الحداد المنحدر من مدينة البيضاء، شغل منصب وكيل مساعد وزير خارجية الحكومة (المؤقتة) حتى سنة 2015 قبل أن يتحصل منها على قرار عيّن بموجبه قائماً بأعمال ليبيا فى البوسنة ليتم تعيينه أخيراً وكيلاً لخارجية الوفاق.



ويأتي قرار السراج بعد أقل من 24 ساعة عن كتاب وجهه مدير مكتبه لمكاتب أعضاء المجلس الرئاسي ومكتب وزير الخارجية بشأن تزكية النواب الداعمين للاتفاق السياسي لشخص آخر لذات المنصب.