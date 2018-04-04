بعد 24 ساعة «راحة».. هانى سلامة يستأنف تصوير «فوق السحاب»

يستأنف الفنان هاني سلامة، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "فوق السحاب"، اليوم الأربعاء، داخل الديكور الخاص في مدينة الإنتاج الإعلامي.



وكان المخرج رؤوف عبدالعزيز، قد أوقف التصوير لمدة 24 ساعة نتيجة لتعديل بعض الديكورات الخاصة بمشاهد العمل الداخلية.



والمسلسل يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم، هانى سلامة، وستيفانى صليبا، ومنى عبد الغنى، وإبراهيم نصر، وشادى ألفونس، وأمير شاهين، وعفاف شعيب، وهبة عبدالغنى، وعزة مجاهد وغيرهم، وهو من تأليف حسان دهشان وإنتاج سينرجى.