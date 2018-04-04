فيديو.. راشد الماجد يتخطى الـ4 مليون مشاهدة على «يوتيوب» بـ«أكثر شخص»

استطاع النجم السعودي راشد الماجد، أن يتخطى حاجز الـ4 مليون مشاهدة بأحدث أغنياته "أكثر شخص بالدنيا"، وذلك بعد 5 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".



وأغنية "أكثر شخص بالدنيا" من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أمين نبيل، وإلهامى دهيمة.



وتأتى تلك الأغنية عقب إطلاق راشد الماجد، أغنية "الله يسامحك"، والتى جاءت أيضًا من كلمات تركى آل الشيخ، كما قدم أغنية بعنوان "محمد" أهداها لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.