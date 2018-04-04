عناوين قوافل المسح الطبى الشامل لـ4 أمراض بالمجان فى القاهرة

حصل «الدستور» على عناوين المسح الطبى الشامل للأمراض غير المعدية «سكر - ضغط - سمنة» إلى جانب فيروس سى، وذلك فى محافظة القاهرة.



وحددت وزارة الصحة أماكن الوحدات الصحية والقوافل الطبية المخصصة لإجراء المسح المجانى، وتشمل 26 وحدة صحية و6 قوافل طبية، بإجمالى 32 تمركز لإجراء الفحوصات.

1- مركز طبى أبو السعود بإدارة مصر القديمة.

2- مركز طبى الحدائق بإدارة حدائق القبة.

3- مركز طبى زينهم بإدارة السيدة زينهم.

4- مركز طبى الدراسة بإدارة وسط.

5- مركز طبى المطرية بإدارة المطرية.

6- مركز طبى النزهة الجديدة بإدارة النزهة.

7- مركز طبى سراى القبة بإدارة الزيتون.

8- مركز طبى الست خضرة بإدارة حلوان.

9- مركز طبى الحصرى بإدارة بولاق.

10- مركز المركز الشرقية بإدارة المرج.

11- مركز الدويقة بإدارة منشأة ناصر.

12- مركز روض الفرج بإدارة روض الفرج.

13- المركز الطبى بإدارة باب الشعرية.

14- مركز الهجانة بإدارة نصر شرق.

15- مركز النهضة بإدارة السلام ثان.

16- مركز التونسى الخضرى بإدارة الخليفة.

17- مركز الأزبكية بإدارة الأزبكية.

18- مركز المفسى بإدارة الساحل.

19- مركز صحة الأسرة 100 م بإدارة الشروق.

20- مركز الحى الأول بإدارة بدر.

21- مركز طبى الأول بإدارة القاهرة الجديدة.

22- مركز الخبيرى بإدارة المعادى.

23- مركز طبى المجاورة 19 بإدارة 15 مايو.

24- مركز حكر التبين بإدارة التبين.

25- مركز طبى الأميرية بإدارة الأميرية.

26- مركز طبى طرة بإدارة طرة.

27- مركز الشباب السلام 3 بمدينة السلام.

28- مركز طبى الدلتا بمدينة السلام.

29- الحديقة العامة بجوار مستشفى عين شمس.

30- النادى الثقافى بجوار محطة عين شمس.

31- مركز طبى صقر قريش بالبساتين.

32- أمام مسجد صهيب الرومى بالشرابية.