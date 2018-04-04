القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:37 ص

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
تقارير ومتابعات
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:16 ص

فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن «ماما نجوى»

ماما نجوى
ماما نجوى
دعاء المنشاوي
dostor.org/2116396

تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الإذاعية المصرية نجوى إبراهيم، التي أثرت الحياة الإعلامية بالعديد من البرامج أحبها الأطفال قبل الكبار.

وتزامنًا مع ذلك "الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن الإذاعية "ماما نجوى":ــ

• نجوى إبراهيم ممثلة ومذيعة مصرية من مواليد 4 أبريل 1946.

• حصلت على شهادة الثانوية العامة المصرية من مدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات.

• بدأت كمذيعة في التلفزيون العربي في القاهرة عام 1965، وكانت متزوجة من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني غسان كنفاني.

• أولت العمل الإعلامي التليفزيوني اهتمامًا أكبر فعملت في التليفزيون المصري في التليفزيون العربي.

• قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية منها"66"، "صباح الخير يا مصر"، "اخترنا لك" و"فكر ثواني واكسب دقايق"، الذي استمر ونال نجاحًا لأكثر من خمس سنوات متتالية.

• أهم أعمالها هما، برنامجي: "صباح الخير" و"مساء الخير"، اللذان قدمتهما مع "بقلظ"، ولذلك يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات باسم "ماما نجوى".

• في عام 1998 تولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، ثم عملت لاحقًا في قناة "دريم"، كما رفضت عرضًا من قناة "روتانا" للعمل بها، بدلًا من هالة سرحان.

• ومن برامجها الشهيرة "فرح كليب" و"الحياة"، وتعمل حاليًا في برنامج "بيت العائلة" على قناة "النهار".

• وفي السينما قدمت 12 فيلمًا سينمائيًا، وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام، وكان أول أفلامها "الأرض"، إخراج يوسف شاهين عام 1970، وفيلم "خائفة من شئ ما"، إخراج يحيى العلمي، و"المدمن" إخراج يوسف فرنسيس، و"السادة المرتشون"، إخراج علي عبدالخالق.

• قدمت عددًا من المسلسلات منها، مسلسل استعراضي للأطفال وهو "أجمل الزهور" عام 1984، و"عواصف النساء" عام 2005، و"قيود من نار" عام 2007، ثم "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.

• "بقلظ"، شخصية عرائس للأطفال كان يقدمها التلفزيون المصري في الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي، وكان يظهر بصحبة المذيعة نجوى إبراهيم، في برنامج "عصافير الجنة"، وتلاه برنامج "صباح الخير"، وكان يقوم بأداء صوت الشخصية الممثل الراحل سيد عزمي.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ اسبوع

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ اسبوع

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ أقل من شهر

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

منذ أقل من شهر

8 معلومات عن «مرنبتاح»: العامود الأثري يستقر في المتحف المصري

الآن

كيفية التظلم من وقف برنامج «تكافل وكرامة»

«الحكومة» تبدأ التحرك لمواجهة الزيادة السكانية

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن «ماما نجوى»

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

ألبومات الصور

في وداع العراب

وقفه بالشموع أمام حزب التجمع تضامنًا مع فلسطين

معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)

انطلاق فعاليات مهرجان «الطبيب المبدع» بطب أسيوط

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن «ماما نجوى»

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

كشكول

"صناعة الدواجن والاستخدام الأمثل للمياه" بمؤتمر جامعة عين شمس

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

"العلوم الإنسانية" بمؤتمر"عالمية وانطلاق" جامعة عين شمس

افتتاح قطاع العلوم الطبية بمؤتمر جامعة عين شمس العلمى السابع

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالى لمستشفى القصر العيني

الأمصار

الشيخ محمد بن راشد يفتتح أعمال منتدى الأعلام العربي

انخفاض مخزونات البترول في أمريكا الى 3،3 مليون برميل يوميا

نشرة أخبار «الأمصار»المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

مرشح لرئاسة السودان يعلن إضرابه عن الطعام

ads
منوعات

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك