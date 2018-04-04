فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن «ماما نجوى»

تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الإذاعية المصرية نجوى إبراهيم، التي أثرت الحياة الإعلامية بالعديد من البرامج أحبها الأطفال قبل الكبار.



وتزامنًا مع ذلك "الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن الإذاعية "ماما نجوى":ــ



• نجوى إبراهيم ممثلة ومذيعة مصرية من مواليد 4 أبريل 1946.



• حصلت على شهادة الثانوية العامة المصرية من مدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات.



• بدأت كمذيعة في التلفزيون العربي في القاهرة عام 1965، وكانت متزوجة من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني غسان كنفاني.



• أولت العمل الإعلامي التليفزيوني اهتمامًا أكبر فعملت في التليفزيون المصري في التليفزيون العربي.



• قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية منها"66"، "صباح الخير يا مصر"، "اخترنا لك" و"فكر ثواني واكسب دقايق"، الذي استمر ونال نجاحًا لأكثر من خمس سنوات متتالية.



• أهم أعمالها هما، برنامجي: "صباح الخير" و"مساء الخير"، اللذان قدمتهما مع "بقلظ"، ولذلك يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات باسم "ماما نجوى".



• في عام 1998 تولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، ثم عملت لاحقًا في قناة "دريم"، كما رفضت عرضًا من قناة "روتانا" للعمل بها، بدلًا من هالة سرحان.



• ومن برامجها الشهيرة "فرح كليب" و"الحياة"، وتعمل حاليًا في برنامج "بيت العائلة" على قناة "النهار".



• وفي السينما قدمت 12 فيلمًا سينمائيًا، وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام، وكان أول أفلامها "الأرض"، إخراج يوسف شاهين عام 1970، وفيلم "خائفة من شئ ما"، إخراج يحيى العلمي، و"المدمن" إخراج يوسف فرنسيس، و"السادة المرتشون"، إخراج علي عبدالخالق.



• قدمت عددًا من المسلسلات منها، مسلسل استعراضي للأطفال وهو "أجمل الزهور" عام 1984، و"عواصف النساء" عام 2005، و"قيود من نار" عام 2007، ثم "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.



• "بقلظ"، شخصية عرائس للأطفال كان يقدمها التلفزيون المصري في الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي، وكان يظهر بصحبة المذيعة نجوى إبراهيم، في برنامج "عصافير الجنة"، وتلاه برنامج "صباح الخير"، وكان يقوم بأداء صوت الشخصية الممثل الراحل سيد عزمي.