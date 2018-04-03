«ورقة» تقود أب إلى نجلته المفقودة

تسببت ورقة في إنهاء معاناة أسرة صينية استمرت نحو ربع قرن، حيث عثر سائق تاكسي من جنوب غرب الصين على ابنته المفقودة، وذلك بعدما قرأت قصاصة ورقية وزعها والدها، تفيد بالبحث عن طفلة ضلت طريقها، وفُقدت الطفلة كيفينج قبل 24 عاما، بينما كان أبواها يبيعان الفواكه في أحد شوارع تشينجداو في جنوب البلاد.



وفي 2015 تخلى الزوجان عن بيع الفواكه، وامتهن الأب وظيفة سائق تاكسي كي يتمكن من البحث على ابنته في أماكن مختلفة، وقام بتوزيع آلاف القصاصات الورقية لذلك الغرض.



وتضمنت الأوراق صورة الطفلة ومواصفاتها، وطلب الوالد من الزبائن نشر المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.



ووصلت واحدة من تلك الأوراق إلى الابنة المفقودة والتي باتت تبلغ من العمر 27 عاما، وتعيش في مقاطعة جيلين التي تبعد حوالي 3 آلاف كيلومتر عن تشينجداو، حيث نشأت باسم مختلف، لكنها كانت على علم بأنها فتاة متبناة.



وأكدت فحوص الحمض النووي أنها ابنة الزوجين المفقودة، وذكر موقع West China Daily أن الفتاة ستطير، إلى تشينجداو لمقابلة والديها.

