«التاريخ وحده لا يكفي».. تتر الأب الروحي يقود «هيلجا» للعناية المركزة

تعيش الفنانة وفاء سالم الفترة الراهنة حالة صحية مزرية حيث تم نقلها لمستشفى واحتجازها بالعناية المركزة بسبب الحالة الحرجة التي تعرضت لها بشكل مفاجئ، كما خرج عدد من المقربين منها مساء الثلاثاء يعلنون اعتزالها الفن بشكل نهائي وعدم وقوفها أمام الكاميرات مرة أخرى بسبب عدم احترام تاريخها الطويل وتهميش اسمها من تتر الجزء الثاني لمسلسل «الأب الروحي» الذي انطلق منذ يومين.



كما أن هناك أحد الأشخاص المقرّبين منها، قام بربط الحالة الصحية الحرجة التي تمر بها بسبب تهميش اسمها من تتر الجزء الثاني للمسلسل، لتتعرض لصدمة عصبية رافضة الحديث أو الجلوس مع أي شخص بسبب حالتها النفسية السيئة التي ألمّت بها.



ولا ترد الفنانة وفاء سالم على هاتفها كما أنها لم تصدر بيانًا رسميًا تشرح فيه حقيقة وضعها الصحي ومشكلتها مع شركة فنون مصر لمالكها ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، كما أن الجهة المنتجة لم تعلق على الأمر من قريب أو بعيد حتى الآن.



واشتهرت وفاء سالم من خلال شخصية هيلجا التي قدمتها مع الفنان أحمد زكي في فيلم "النمر الأسود" ونالت عليها شهرة كبيرة، وقدمت خلال الفيلم شخصية فتاة ألمانية وحبيبة الفهد الأسمر أحمد زكي داخل أحداث الفيلم، بالرغم من نجاحها الكبير بهذا التعاون المثمر إلا أنها توقفت عن التمثيل لفترة طويلة بسبب زواجها وعادت مرة أخرى منذ عدة سنوات.