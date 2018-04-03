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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:45 م

29 دولة تفتح مجالها الجوي لتسيير رحلاتها السياحية لشرم الشيخ

اسلام نبيل
اسلام نبيل
زياد القلشى
dostor.org/2116377

فتحت 29 دولة مجالها الجوي إلى شرم الشيخ لتسيير رحلات الطيران السياحية إلى المدينة، حسبما قال إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

وأضاف «نبيل» أنَّ الدول التي فتحت المجال الجوي لتسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ هي: أوكرانيا، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، رومانيا، كازخستان، بلجيكا، التشيك، المجر، بيلاروسيا، النمسا، الدنمارك، جورجيا، مولدوفا، أرمينيا 3، لاتفيا 2، إستونيا، هولندا، النرويج، تركيا، قيرغستان، سويسرا، بلغاريا، ليتوانيا، السعودية، لبنان، الكويت، الأردن، العراق.

وأوضح أن روسيا وإنجلترا لا تزالا توقفان تسيير رحلات الطيران إلى شرم الشيخ.

وأكد أنه سيتم فتح أسواق سياحية جديدة مثل: أذربيجان وأوزباكستان، والعمل على خلق منتج سياحي جديد يهتم بالسياحة الثقافية والدينية لاستقطاب اعداد إضافية من الصين والهند واليابان وباقي الأسواق السياحية التي تهتم بالسياحة الثقافية والدينية، بهذا الشكل يمكن أن نحقق تنوعًا في الأسواق السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ لتحقيق التوازن المطلوب وعدم الاعتماد على سوق سياحي بعينه حتى لا تكرر نفس الأزمة مع السوق الروسي والإنجليزي.

وطالب «نبيل»، المستثمرين بالتعاون مع وزارة السياحة لتدريب العمالة الفندقية للوصول بهم إلى مستوى يلبي رغبات السائح ويحقق جودة الخدمات المقدمة إلى السائح في أي وقت.

29 دولة تفتح مجالها الجوي لتسيير رحلاتها السياحية لشرم الشيخ
29 دولة تفتح مجالها الجوي لتسيير رحلاتها السياحية لشرم الشيخ
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