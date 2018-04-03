التحفظ على 28 جهاز كمبيوتر وبث من موقع «مصر العربية» وضبط رئيس تحريره

تحفظت الادارة العامة لمباحث المصنفات علي 28 جهاز بث وكمبيوتر من موقع مصر العربية، بعد إغلاقه لعمله دون ترخيص.



وكشفت مصادر أمنية، أن الموقع اتخذ من شقة بميدان المساحة بالدقي مقرا له، وأشارت التحريات إلى عمله، وممارسة القائمين عليه العمل الاعلامي دون الحصول علي تراخيص، فانتقلت قوة أمنية من مباحث المصنفات، لمقر الموقع، وتحفظت علي 28 جهازا، وضبط عادل صبري رئيس تحرير الموقع، واقتياده لديوان قسم الدقي، لحين عرضه صباح غدٍ، علي النيابة العامة.