فيديوجراف| إغلاق «يوتيوب» وهزيمة قاسية لليوفي أمام الريال» أبرز 5 أخبار اليوم

يقدم «الدستور» موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات القليلة الماضية.



◘ الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 26 درجة

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◘ نيللي كريم تكشف حقيقة عودتها لزوجها السابق

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◘ إغلاق مقر «يوتيوب» في أمريكا بعد إطلاق نار بداخله

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◘ «المركزى» يخفض العائد على الودائع الثابتة إلى 17.25%

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◘ ريال مدريد يستعرض أمام يوفنتوس ويضع قدمًا في نصف نهائي الأبطال

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