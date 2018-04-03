فيديوجراف| إغلاق «يوتيوب» وهزيمة قاسية لليوفي أمام الريال» أبرز 5 أخبار اليوم
يقدم «الدستور» موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات القليلة الماضية.
◘ الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 26 درجة
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◘ نيللي كريم تكشف حقيقة عودتها لزوجها السابق
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◘ إغلاق مقر «يوتيوب» في أمريكا بعد إطلاق نار بداخله
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◘ «المركزى» يخفض العائد على الودائع الثابتة إلى 17.25%
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◘ ريال مدريد يستعرض أمام يوفنتوس ويضع قدمًا في نصف نهائي الأبطال
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