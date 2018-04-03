برلمانية: مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية «غير مناسبة»

أعربت الدكتورة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن رفضها التعديلات التي تقدم بها النائب جمال الشويخي، على قانون الأحوال الشخصية، لأنها غير مناسبة في غالبية الأحوال التي تلي وفاة الأم أو الزوجة.



وأضافت ناشد- في حديثها لـ«الدستور»- أن هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها والالتزام بتواجدها، حال الموافقة على مقترح، نقل الوصاية إلى الأب، قائلة: "يجب أن يكون الزوج متفرغا لتربية أطفاله وأسرته، وألا يتزوج مرة أخرى؛ لأن زوجة الأب بالطبع لن تكون أمًّا لغير أطفالها، وقد تعاملهم معاملة غير طيبة، إلى جانب سِنّ الأطفال، فلا يعقل أن يتحمل الأب مسئولية أطفال لا يزالون في مرحلة الرضاعة، وهو ما يمثل عائقا كبيرا ومسئولية عليه، وأخيرًا القدرة المالية التي توفر للأطفال معيشة مناسبة".



وأشارت إلى أن ترتيب الأفراد في القانون الحالي، تم الاستناد إليه من الشريعة الإسلامية، ويجب أن يكون التغير مدروسًا.