عباس يثمن مواقف خادم الحرمين الداعمة للقضية الفلسطينية

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية.



وعبّر الرئيس الفلسطيني حسب وكالة الأنباء السعودية «واس» عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه الدائمة والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضية القدس ومقدساتها، منوهًا بمواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وأشاد الرئيس، بمواقف المملكة العربية السعودية المتواصلة، والتي تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين، والدعم السياسي والمالي الدائم للشعب الفلسطيني.