جيهان خليل تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان

كشفت الفنانة جيهان خليل، عن سبب غيابها عن الدراما في الموسم الرمضاني المقبل، بعدما شاركت في الموسمين الماضيين، وحققت خلالهما نجاحا كبيرا.



وأكدت- لـ"الدستور"- أن غيابها بسبب انشغالها في تصوير عملين دراميين، كل منهما 60 حلقة، وهما "أبواب الشك" و"بيت السلايف"، حيث قاربت على إنهاء تصوير مشاهدها فيهما.



وأضافت أنها تخوض كذلك أولى خطواتها في السينما، من خلال اشتراكها في بطولة فيلم "122"، مع الفنانين "طارق لطفي وأحمد داوود وأمينة خليل"، وقالت إنها تقدم "دور ممرضة" وهو أكثر شيء جذبها في العمل، حيث ابتعدت خلاله من منطقة الفتاة الأرستقراطية التي اعتادت تقديمها مؤخرًا.

