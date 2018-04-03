20 % زيادة فى إنتاج البترول بالصحراء الغربية

كشف طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن أن متوسط الإنتاج البترولى بلغ حتى نحو 660 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميًا ومن المخطط زيادته إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا.



وتعمل شركات البترول المصرية والأجنبية بمناطق الصحراء الغربية على تنمية الحقول لزيادة عمليات الإنتاج، ومنها شركات "خالدة – جابكو- اباتشى- شل- أبيكس، وميرلون الأمريكية- بريتش بتروليوم"، حيث تستهدف الشركات زيادة إنتاجها من البترول بمناطق امتيازهم بالصحراء الغربية إلى نحو 200 ألف برميل يوميًا خلال العام الجارى 2018، بنسبة زيادة تصل إلى 20%.