مساعد وزيرة التخطيط: السويس الأعلى في معدلات البطالة

قال الدكتور أحمد كمالي مساعد أول وزيرة التخطيط، إنَّ هناك تفاوتًا كبيرًا بين المحافظات المصرية في نسب البطالة، إذ تأتي السويس في المركز الأول تليها أسوان في المركز الثاني، ثم محافظة شمال سيناء في حين أن محافظة جنوب سيناء تعد الأقل من حيث نسبة البطالة حسب إحصاءات وزارة التخطيط، وكذلك محافظات المنوفية وبني سويف وكفر الشيخ، مشيرًا إلى وجود تحسن في سوق العمل بمصر إذ تراجعت نسبة البطالة من 13.3% عام 2012 إلى 11.3% إلا أنها ما زالت تحتاج إلى جهود لتحقيق توسع في استيعاب أعداد أكبر من الشباب.



وأضاف «الكمالي» أن وزارة التخطيط تهدف إلى زيادة الاستثمارات التي تخلق وظائف جديدة، وتوفر عائدا جيدا للمشتغلين فيها؛ مشيرًا إلى أنَّ مصر مع الأسف تحتل مركزًا متأخرًا في جودة التعليم، والتعليم الجيد هو شرط أساسي لتوفر الوظائف ذات الدخل المرتفع الذي يساعد المواطن في حياته، ما يعني أنه يتحتم علينا الاهتمام بالتعليم في خطة طويلة الأجل تؤتي ثمارها بعد سنوات.

