مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية في الإسكندرية

أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن إطلاق مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية بجانب فيروس «سي»، طبقًا لتعليمات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.



وأعلنت البدء في إجراء أول مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية في الأول من أبريل الجاري: (السكر والضغط والسمنة) للكشف المبكر عن هذه الأمراض، كما تمَّ اكتشاف إصابة 878 مريضًا بالالتهاب الوبائي «فيروس سي»، منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على الإصابة بالفيروس بين المصريين بنهاية عام 2020.



وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الإعلامي بالمديرية، أنَّه تمَّ إجراء التحاليل الطبية لـ16816 مواطنًا وإضافة 4 نقاط للتمركز لضمان الوصول للمستهدفين وهي (المندرة وسموحة وبرج العرب الجديدة وأبيس 8) بالإضافة إلى القوافل متمركزة بـ4 نقاط بـ«الحضرة والمعمورة والدخيلة والعامرية»، تعمل 7 أيام أسبوعيًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء.



وتستهدف إجراء التحاليل الطبية لجميع سكان المناطق الأربعة سن الـ18 سنة ويتم عمل تحليل السكر وقياس الضغط وكتلة الجسم لجميع المترددين وتحويل مرضى السكر لمركز العلاج، مشيرة إلى صرف العلاج لـ277 مريضًا وتحويل 319 حالة لمركز العلاج.

