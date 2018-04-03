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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:57 م

«إفرست» أول مرة.. مغامران هزما العلم بالشغف (فيديو)

«إفرست» أول مرة..
وائل خورشيد
dostor.org/2116361

نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية مجموعة من الصور المذهلة لرحلة قادها طياران بريطانيان في ثلاثينيات القرن الماضي عبرا خلالها فوق قمة جبل إفرست لأول مرة في التاريخ بطائرات لم تكن تصلح لأداء تلك المهمة، وذلك خلال الذكرى الـ83.

وحسب الصحيفة البريطانية فقد قال خبراء الطيران للملازم ديفيد ماكنتاير والسير دوغلاس هاميلتون إن الرحلة مستحيلة وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى قرن قبل أن تصل الطائرات إليها.

لكن باستخدام طائرتين أرضيتين استغرقتا 15 سنة لتعديلهما، أثبتا خطأ الخبراء وعبرا فوق قمة جوًا قبل 20 سنة من وصول أول متسلقي الجبال إلى هناك.

وتم التقاط تلك الصور في 3 أبريل 1933 لتلك الرحلة التي كانا يخططان لتصوير رحلاتهما لمسح جغرافي وأقلعا من نيبال، وقال الطياران: «بعد 30 دقيقة طيران، مررنا فوق مدينة فوربسجانج في الهند، حيث كنا سنهبط في حالات الطوارئ»، حيث كانا أول من نجحوا في صعود قمة جبل إفرست خلال يونيو 1935.

«إفرست» أول مرة.. مغامران هزما العلم بالشغف (فيديو)
«إفرست» أول مرة.. مغامران هزما العلم بالشغف (فيديو)
«إفرست» أول مرة.. مغامران هزما العلم بالشغف (فيديو)
«إفرست» أول مرة.. مغامران هزما العلم بالشغف (فيديو)
«إفرست» أول مرة.. مغامران هزما العلم بالشغف (فيديو)
«إفرست» أول مرة.. مغامران هزما العلم بالشغف (فيديو)
«إفرست» أول مرة.. مغامران هزما العلم بالشغف (فيديو)
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