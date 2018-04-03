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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:57 م

الشرطة الأمريكية تداهم مقر «يوتيوب» للقبض على مسلح أصاب 5 أشخاص

الشرطة الأمريكية
محمد عمر
dostor.org/2116360

قالت السلطات الأمريكية، مساء اليوم، إن الشرطة استجابت - على الفور- لتقارير إطلاق نار في مقر موقع "يوتيوب" بولاية كاليفورنيا؛ لمحاصرة المسلح الذي ما زال نشطا، مطالبة الناس بالابتعاد.

من جانبها، أوضحت شركة "ستانفورد هيلث كير" أنها تعالج من 4-5 مرضى إثر إطلاق النار، فيما لم تكشف عن مدى خطورة الإصابات- وذلك حسب قناة "إيه بي سي نيوز".

وقال شهود عيان- في وقت سابق- إنه تم إغلاق مقر "يوتيوب"؛ بعد أن أطلق مسلح، النار على العاملين فيه، بـ"سان برونو" في ولاية كاليفورنيا.

الشرطة الأمريكية تداهم مقر «يوتيوب» للقبض على مسلح أصاب 5 أشخاص
الشرطة الأمريكية تداهم مقر «يوتيوب» للقبض على مسلح أصاب 5 أشخاص
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