الشرطة الأمريكية تداهم مقر «يوتيوب» للقبض على مسلح أصاب 5 أشخاص

قالت السلطات الأمريكية، مساء اليوم، إن الشرطة استجابت - على الفور- لتقارير إطلاق نار في مقر موقع "يوتيوب" بولاية كاليفورنيا؛ لمحاصرة المسلح الذي ما زال نشطا، مطالبة الناس بالابتعاد.



من جانبها، أوضحت شركة "ستانفورد هيلث كير" أنها تعالج من 4-5 مرضى إثر إطلاق النار، فيما لم تكشف عن مدى خطورة الإصابات- وذلك حسب قناة "إيه بي سي نيوز".



وقال شهود عيان- في وقت سابق- إنه تم إغلاق مقر "يوتيوب"؛ بعد أن أطلق مسلح، النار على العاملين فيه، بـ"سان برونو" في ولاية كاليفورنيا.