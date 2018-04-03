جامعة أسوان تنظم معرضًا للأنشطة الطلابية بقصر الثقافة (صور)

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، مساء اليوم الثلاثاء، معرضًا للأنشطة الطلابية فى مختلف أقسام الكلية، أقيم داخل قصر ثقافة أسوان، بحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان عبدالمنعم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور راضي عبدالمجيد، عميد كلية التربية النوعية ووكلاء الكلية.



قدم الطلاب عروضا فنية قسم التربية الفنية ومعرض صور فوتوغرافية لقسم الإعلام التربوي، كما عرض الطالبات ملابس على مسرح قصر ثقافة أسوان وتعد هذه الملابس صناعة قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية.



وأشاد عميد كلية التربية النوعية، بحجم الوعى والإبداع الذى جسده طلاب الكلية فى مشهد خطف أنظار جموع الحضور، مؤكدًا أن الطلاب داخلهم طاقة حماس لتقدم الجديد والمفيد وبالتالى لم تأتى الطاقة من فراغ لكنها نتاج جهد وعمل دؤوب من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لاستثمار مواهب الشباب وتنميتها لمستقبل مشرق.