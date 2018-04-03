القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
مصر
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:40 م

«الصحة» تستعد للصيف.. وترفع درجة الاستعدادات بـ«الحميات»

«الصحة» تستعد للصيف..
فاتن خديوى
dostor.org/2116352

كشف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة عن خطة الوزارة استعدادًا لفصل الصيف، واحتمال تعرض البلاد لموجات حرارية قد تؤدي لزيادة الإصابات بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأكد «عيد» لـ«الدستور»، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الحميات بجميع المحافظات، وتجهيز المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، مشيرًا إلى أنَّ مستشفيات الحميات مجهزة بغرف الاحتباس الحراري لاستقبال الحالات المصابة وتجهيز الفرق الطبية من الأطباء والتمريض على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات.

وأضاف: أنَّه تمَّ تعميم البروتوكول الخاص بعلاج حالات الإجهاد الحراري على المستشفيات وتدريب الفرق الطبية سابقًا على البروتوكول، لافتًا إلى أنَّ فرق التوعية المنتشرة في المحافظات قامت بالتوعية على أهم الإرشادات اللازمة لهذه الحالات.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي أنَّ أعراض الإجهاد تتمثل في صداع وعدم اتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة في الجسم وآلام حادة بالعضلات وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس، واضطراب في الرؤية وانخفاض ضغط الدم.

وأكد توجيه مديريات الصحة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض التي تنتقل عن طريق تلوث الطعام والشراب، مشيرًا إلى أنَّ الظروف المناخية لفصل الصيف مناسبة لنمو مسببات الأمراض والحشرات الناقلة للأمراض ومنها؛ الحمى التيفودية والالتهاب الكبدي الوبائي والنزلات المعوية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمنع التفشيات الوبائية وتقديم افضل رعاية صحية للمواطنين.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29

منذ يومين

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

منذ يومين

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27

منذ 3 أيام

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

الآن

البابا تواضروس يكتب: صليب الألم.. صليب الأمل

«أبوشقة» يرأس أول اجتماع للوفد عقب فوزه برئاسته.. الثلاثاء

لعنة الفراعنة.. تلاحق العاملين بصناعة التماثيل (تحقيق استقصائي)

الباز: معايير جديدة لاختيار الوزراء لا تتعلق بالسن (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. «ترامب» يطالب السعودية بدفع كلفة بقاء القوات الأمريكية بسوريا

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

ألبومات الصور

في وداع العراب

وقفه بالشموع أمام حزب التجمع تضامنًا مع فلسطين

معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)

انطلاق فعاليات مهرجان «الطبيب المبدع» بطب أسيوط

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. «ترامب» يطالب السعودية بدفع كلفة بقاء القوات الأمريكية بسوريا

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

كشكول

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

"العلوم الإنسانية" بمؤتمر"عالمية وانطلاق" جامعة عين شمس

افتتاح قطاع العلوم الطبية بمؤتمر جامعة عين شمس العلمى السابع

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالى لمستشفى القصر العيني

جلسات قطاع العلوم الأساسية بمؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وإنطلاق"

الأمصار

ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار بمقر «يوتيوب» إلى 4 أو 5 أشخاص

بالفيديو..أهداف مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري الأبطال (3-0)

ترامب يؤجل القمة مع زعماء الخليج لحين تعيين وزير خارجية

بالفيديو... هدف أسطوري بتوقيع كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال

إطلاق نار قرب المقر الرئيسي لشركة «يوتيوب» في كاليفورنيا

ads
منوعات

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمه الصحفي عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك