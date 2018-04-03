«الصحة» تستعد للصيف.. وترفع درجة الاستعدادات بـ«الحميات»

كشف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة عن خطة الوزارة استعدادًا لفصل الصيف، واحتمال تعرض البلاد لموجات حرارية قد تؤدي لزيادة الإصابات بضربات الشمس والإجهاد الحراري.



وأكد «عيد» لـ«الدستور»، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الحميات بجميع المحافظات، وتجهيز المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، مشيرًا إلى أنَّ مستشفيات الحميات مجهزة بغرف الاحتباس الحراري لاستقبال الحالات المصابة وتجهيز الفرق الطبية من الأطباء والتمريض على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات.



وأضاف: أنَّه تمَّ تعميم البروتوكول الخاص بعلاج حالات الإجهاد الحراري على المستشفيات وتدريب الفرق الطبية سابقًا على البروتوكول، لافتًا إلى أنَّ فرق التوعية المنتشرة في المحافظات قامت بالتوعية على أهم الإرشادات اللازمة لهذه الحالات.



وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي أنَّ أعراض الإجهاد تتمثل في صداع وعدم اتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة في الجسم وآلام حادة بالعضلات وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس، واضطراب في الرؤية وانخفاض ضغط الدم.



وأكد توجيه مديريات الصحة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض التي تنتقل عن طريق تلوث الطعام والشراب، مشيرًا إلى أنَّ الظروف المناخية لفصل الصيف مناسبة لنمو مسببات الأمراض والحشرات الناقلة للأمراض ومنها؛ الحمى التيفودية والالتهاب الكبدي الوبائي والنزلات المعوية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمنع التفشيات الوبائية وتقديم افضل رعاية صحية للمواطنين.



