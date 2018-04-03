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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:37 م

«المصري- الكندي» يبحث فرص التعاون مع بيلاروسيا بمجال تكنولوجيا المعلومات

المهندس معتز رسلان
المهندس معتز رسلان
علا العلاف
dostor.org/2116350

قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلسي الأعمال المصري - الكندي والمصري للتعاون الدولي، إنَّ العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا تشهد تطورًا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، ورغبة الجانبين في دفع هذه العلاقات، خاصة بعد زيارة ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لمصر في يناير 2017.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها اليوم بحضور سيرجيه بوبكوف وزير الاتصالات والمعلومات البيلاروسي تحت عنوان «بيلاروسيا-مصر: آفاق وفرص التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات» بهدف مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك في الندوة عدد كبير من أعضاء المجلسين والخبراء والمهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لجهود البعثة الترويجية التي قام بها المجلس إلى بيلاروسيا في مايو 2015، والتي ساهمت في فتح قنوات اتصال مع الجانب البيلاروسي في العديد من القطاعات، موضحًا أنَّه خلال الزيارة لمس اهتمامًا كبيرًا من الجانب البيلاروسي بالسوق المصرية ورغبة حقيقية في التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأشار إلى أن الزيارات المكثفة المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية، تعكس الحرص على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح آفاق جديدة ومجالات أوسع للاستثمارات المشتركة، للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالبلدين، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات المصري يعد من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، ويظهر ذلك في النمو الكبير في مشتركي المحمول ومستخدمي الإنترنت، وتطور الخدمات التكنولوجية، ومن ناحية أخرى يشهد هذا القطاع تطورًا كبيرًا في بيلاروسيا، لذلك سيبحث اللقاء فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها البيلاروسية في هذا المجال.

ولفت رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي، إلى أن التقارب الكبير والزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة ساهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ قفز حجم التجارة بين البلدين بنحو 59% خلال الـ10 اشهر الأولى من عام 2017، ليصل إلى 75 مليون دولار.

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