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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:37 م

مذكرة تفاهم بين مصر وروسيا البيضاء في تكنولوجيا المعلومات

مذكرة تفاهم بين مصر
طارق عتمان
dostor.org/2116349

وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر مع نظيرتها في روسيا البيضاء، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات فيما بين الشركات، والمؤسسات العلمية والتعليمية، والوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين.

وتبلغ فترة العمل بالمذكرة، حوالي 3 أعوام، وتشمل تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة المتفق عليها بما في ذلك التدريب والمشاورات الفنية، وتبادل الخبراء في عدة مجالات مثل تصميم وصناعة الإلكترونيات؛ وإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، وخدمات التعهيد.

تتضمن مجالات التعاون بالمذكرة بناء القدرات من خلال التعاون بين مراكز التدريب في البلدين والخدمات البريدية، والأمن السيبراني، والمخلفات الإلكترونية، والبحث والتطوير، والابتكار وريادة الأعمال، وتوثيق التراث الثقافي على وسائط رقمية.

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