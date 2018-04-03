ارتفاع أسعار النفط في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود أسواق الأسهم الأمريكية، وتعاف فني للخام بعد أن سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية في نحو عام، لكن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لا تزال دون 70 دولارا للبرميل.



وزادت عقود برنت 48 سنتا أو 0.7 % لتبلغ عند التسوية 68.12 دولار للبرميل، بعدما هبطت حوالي 4% أمس الإثنين، في أكبر تراجع لها منذ يونيو 2017.



وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.8 % ليغلق عند 63.51 دولار للبرميل.



وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل سلبى على فاتورة الدعم، ويزيد أعباء عجز الموازنة إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه، موضحًا أن كل 10 دولارات ارتفاعًا في سعر البرميل، تزيد من فاتورة الدعم نحو 26 مليار جنيه، متوقعًا وصول سعر البرميل إلى 75 دولارًا، خلال الفترة المقبلة.

