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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 05:56 ص

كيفية التظلم من وقف برنامج «تكافل وكرامة»

نيفين القباج مدير
نيفين القباج مدير برنامج تكافل وكرامة
ولاء جمال
dostor.org/2116338

قالت نيفين القباج، مدير برنامج تكافل وكرامة، إن الوزارة سوف تقوم بوقف الدعم النقدى "تكافل" عن المستفيد فى حالة عدم التزامه بالمشروطية التى قررتها الوزارة.

وأضافت "القباج"، فى تصريحات لـ"الدستور": «يحق لأى شخص تم استبعاده من الدعم "تكافل"، عن طريق الإدارات الاجتماعية، حيث يقوم مدير الإدارة بإرسال خطاب بقائمة المدارس والوحدات، المعاهد العنية بالتظلم، ويتم الرد والتطبيق خلال 5 أيام من تاريخ إرسال الخطاب».

ويقوم مندوب كلا من وزارات، التضامن، والصحة، والتعليم، ومشيخة الأزهر، بزيارة المدرسة والوحدة للتحقق من سبب التظلم.

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