غدًا.. الحكم متهمين في تزوير محرر رسمي

تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الأربعاء، حكمها في محاكمة متهمين بتزوير في محرر رسمي.



كانت تحقيقات النيابة كشفت في القضية رقم 20557 لسنة 2005 جنوب الجيزة قيام المتهمين «حمدان جاب الرب عزيز» و«عامر أبو المجد»، بتزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم (4736) لسنة 2000 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الجيزة عن طريق الاصطناع بأن وضعوا إمضاءات وأختام مزورة، واتفقوا مع مجهول على إنشاء المحرر سالف الذكر، وأمدوه بالبيانات على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق، واستولوا على أموال المجني عليه «مجدي سعد إمام القط»، محل إيصال أمانة سند القضية رقم (10391) لسنة 2000 جنح بولاق الدكرور، كان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير.

