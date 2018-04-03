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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:22 م

إغلاق مقر «يوتيوب» في أمريكا بعد إطلاق نار بداخله

«يوتيوب»
«يوتيوب»
محمد عمر
dostor.org/2116334

أكد شهود عيان في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، إغلاق مقر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أن قام مسلح بإطلاق النار على العاملين في المقر بولاية كاليفورنيا.

وقال شهود العيان إنهم شاهدوا العمال المرعوبين يفرون بحياتهم بعد سماع أصوات طلقات نارية في مقر الموقع في سان برونو بولاية كاليفورنيا، وذلك حسب ما قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأفادت تقارير أوردها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بإصابة شخصين على الأقل.

وقال فاديم لافروسيك، أحد العاملين في يوتيوب، في تغريدة له عبر تويتر: "مطلق النار نشط في مقر الموقع، لقد سمعنا الطلقات ورأينا الناس وهم يركضون على مكتبي. لقد تحصنوا الآن داخل غرفة مع زملاء العمل".

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