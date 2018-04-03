أحمد مراد وشباب يوتوبيا يودّعون عرّاب الرواية: لست وحدك (فيديو)

«اليوم كان من الوارد جدًا أن يكون موعد دفني هو الأحد 3 أبريل بعد صلاة الظهر، إذن كان هذا هو الموت، بدا لي بسيطًا ومختصرًا وسريعًا، بهذه البساطة أنت هنا، أنت لم تعد هنا، والأقرب أنني لم أرَ أي شىء من تجربة الدنو من الموت التي كتبت عنها مرارًا وتكرارًا.. تذكرت مقولة ساخرة قديمة، هي أن عزاءك الوحيد إذا مت بعد الخامسة والأربعين هو أنك لم تمت شابا»، بهذه الكلمات توقّع الروائي الدكتور أحمد خالد توفيق (يونيو 1962 - أبريل 2018) موعد وفاته.



دقّت السادسة من مساء الثاني من أبريل وأعلنت منال رفيقة درب العرّاب وفاة زوجها أشهر كاتب فانتازي في العالم العربي (56 عامًا)، فهي طبيبة الأمراض الصدرية ورفيقة مشواره الأدبي الذي بدأه منذ 1993.



وقع خبر وفاة أحمد خالد توفيق كالصاعقة على كل محبيه، وليس فقط أصدقائه ومعارفه أو من تعاملوا معه، فكثير عرف توفيق من كتابته، وشبّت أجيال كاملة على مغامرات رفعت إسماعيل لتكون مخيلتهم صورة لقاص الروايات تحمل نفس الملامح التخيلية لشخصية رفعت.



"كُلُ الخَلائِق ظِلٌ في يَدِ الصَمدِ" "العراب" كغيره لن يعز على باريه، لكن فاجعة الموت التى لطالما مهدها لنا في كتاباته لم تجعلنا نتصالح مع أن تُفقدْنا إياه، «لا أخاف الموت..أخاف أن أموت قبل أن أحيا» فأعلنها صريحة أنه لا يهاب قبضته.



أُعلن موعد تشييع جثمانه بـ"طنطا" مسقط رأسه 3 أبريل، لكن ظلت الساعة غير محددة نظرًا لظروف الانتقال به من مستشفى الدمرداش وسط القاهرة، ليأتى إلحاح محبيه على أفراد أسرته أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر تحقيقًا لما رواه في رواية "قهوة باليورانيوم" بتحديده موعد الصلاة عليه بنفس التاريخ.



في صباح اليوم، توجّه الكثيرون إلى موقف الأقاليم بشبرا الخيمة، تذمرت بعض الشىء من الانتظار نحو عشر دقائق حتى تكتمل السيارة بأفراد رحلة الوداع ولم يكن ينقصها إلا مقعدان، وشعر السائق بذلك، ليرد أن اليوم هو الأسرع في التحرك نحو طنطا بعد نحو ساعة من الانطلاق، كان سؤال أحد الركاب عن مسجد السلام، ليشاركه 4 آخرون كانوا في نفس السيارة، إذن مقصدهم واحد وهو المشاركة في وداع العرّاب.



الحال تطابق عند الترجل من السيارة والبحث عن سيارة أجرة نصل بها إلى باب المسجد، "الإقبال على منطقة المرشحة بمركز طنطا تاريخي" بتهكم قالها أحد السائقين لزحام الزبائن على نفس الواجهة.



امتلأت باحة المسجد بالمشيّعين، ورغم اتساعه وتخصيص مصلّى للسيدات، لاستيعاب كبار السن من الرجال لم يكف لعددهم، فاصطف العشرات منهم للصلاة على درجات مسجد السلام الذي شهد صلاة جنازة الـ«خالد» أحمد توفيق.



بخروجه للمسجد، تزاحم الأحباء على حمله، وعلى باب سيارة تكريم الموتى تجادلوا كثيرًا للسماح لهم بالسير بجثمانه إلى القبر وهي مسافة تقدر بنحو 3 كيلومترات.



ابتلت أعين الجميع بالدموع وانهالت على الوجوه، لم تمر السيارة وسط الجموع بسهولة أعقبها حافلات كلية طب جامعة طنطا التى درس فيها صاحب ممر الفئران، وحملت عددا كبير امن أعضاء هيئة التدريس، رافقهم الطلاب حاملين "البالطو" الأبيض بعد إلغاء المحاضرات، حدادًا على فقيد بلدتهم.



16 محافظة شكّلت المشهد المهيب للجنازة، فاتفق الشباب على إحدى صفحات «فيسبوك»، وتحمل عنوان جانب النجوم على تأبينه، وذكرت ليلى المسئولة عن إدارتها أنها تضم محبيه من جميع المحافظات واتفق كل عدد من مدن متجاورة على الالتقاء والقدوم سويًا لتحقيق مقولته:"ستكون مشاهد جنازتي جميلة ومؤثرة لكني لن أراها للأسف برغم أنني سأحضرها بالتأكيد"، بالفعل حضرها محمولًا على الأعناق داخل إطارات خشبية بها أغلفة رواياته.



تخلف عن الحضور كثير من المشاهير والأدباء توقع وجودهم، لكن هذا الملمح أثاره محمد هشام أحد محبيه القادم من الإسماعيلية، فأراد أن يودع جيله العرّاب في صمت بعيدًا عن تزاحم وسائل الإعلام على المشاهير لأخذ تصريح أو رثاء منهم.



كان المشهد أمام قبره مهيبًا، أمّن المئات الدعاء على الإمام، ولم يرغبوا في مفارقته، فالتصقت وجوههم بباب يحمل اسم جده "توفيق أحمد إبراهيم"، فعلقت رسائل التأبين عليه، وقف ابنه محمد ليأخذ واجب العزاء وبجواره الكاتب أحمد مراد حيث جاء عرفانًا وحبًا لجميل أستاذه الذي انصرف بدون استئذان.