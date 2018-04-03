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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:09 م

85 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2116327

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، نحو الشراء بقيمة 85 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بقيمة 25.2 مليون جنيه، 60.4 مليون جنيه على التوالي.

وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1% مسجلا مستوى 17492 نقطة.

وخسر مؤشر إيجى إكس 70 الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.29% مسجلا مستوى 874 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.23% مسجلا 2257.01 نقطة.

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