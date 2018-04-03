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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:25 م

رئيس البرلمان العراقي: شعبنا لم يجد مأوى سوى وطنه الثاني مصر

الدكتور سليم عبد
الدكتور سليم عبد الله الجابوري
كريمة أبو زيد - إسلام نصير
dostor.org/2116324

قال الدكتور سليم عبدالله الجابوري، رئيس البرلمان العراقي، إن مساندة مصر للعراق إبان حرب "الإرهاب" و"داعش" دينٌ فى رقاب العراقيين، حيث إنها وقفت معه واستقبلت الكثير من أبنائه إبان تلك الأوضاع، قائلا: "لم يجد العراقيون أي مأوى سوى بلدهم الثاني مصر".

ولفت "الجابورى" إلى أن زيارته لمصر تضمنت حديثا صريحا عن العمل على الدعم والمساندة والتطوير من جديد، في بناء رؤية استراتيجية قائمة على تبادل المصالح.

ونظَّم ائتلاف دعم مصر حفل استقبال لرئيس البرلمان العراقي والوفد المرافق له- بأحد الفنادق في القاهرة- وذلك بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وذلك على شرف الدكتور سليم عبد الله الجابوري.

وحضر الحفل كل من المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام الائتلاف، وأعضاء المكتب السياسي، "حسين عيسى، وطاهر أبوزيد، وعمرو غلاب" نوائب رئيس الائتلاف، و"الأول والأخير" رئيسي لجنتي "الخطة والموازنة" و"الاقتصادية" بالبرلمان، ومجدى مرشد، أمين عام الائتلاف، وصلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان، وجهاد عامر، أمين التنظيم بالائتلاف.

كما حضر معتز محمود، رئيس لجنة الاسكان، وجمال شيحة رئيس لجنة التعليم، وسيد فليفل رئيس لجنة الشئون الافريقية، وهشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل، وسعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، وأسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، وأحمد السجينى رئيس اللجنة المحلية، وكمال عامر، رئيس لجنة الدفاع، وأحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، وسحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة، وطارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعدد من قيادات الائتلاف، والنائب خالد شعبان.

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