تفاصيل إحالة أجنبية لـ«الجنايات» متهمة بجلب مخدرات

كشف قرار إحالة صادر من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، قيام المتهمة شارون ماتلدار بجلب كمية من المخدرات عبر مطار القاهرة.



وكشف قرار الإحالة أنَّه في يوم 25 فبراير 2017 أحرزت المتهمة بقصد الاتجار كمية من مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها، وتكون المتهمة قد ارتكبت الجنائية الموثقة بالمواد 1و 2 من قانون العقوبات.



وكشف محضر ضبط المتهمة أنَّه بناء على تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام كل من شارون ماتلدا بتكوين تشكيل عصابي في الخارج من دولة هولندا لجلب كميات كبيرة من مخدر الهيروين وإدخاله للبلاد عن طريق ميناء القاهرة الجوي.



وتمَّ القبض على المتهم تحرير محضر بالواقعة.

