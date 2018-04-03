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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:49 م

بالصور.. «الدستور» في ضيافة الرجل الأطول في مصر

بالصور.. «الدستور»
قنا - إسلام البكرى
dostor.org/2116316

لم تمكنه قامته الفارهة والتى جعلته أطول رجل في مصر، أن تجعله في مرمى الشهرة والأضواء وعدسات الصحف والمواقع الإخبارية، برغم زيع صيته في مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

بجلبابه المتواضع ونظرته الباسمة، يقف محمد هيكل، صاحب العقد السادس من العمر، شامخًا بطوله الذي جاوز 240 سنتيمترا، بين زائريه الذين يصرون علي التقاط الصور التذكارية معه، رغم محاولاته البائسة من التحفظ علي التقاط الصور خشية "الحسد".

يروي محمد هيكل، أن طوله الذي أصبح علامةً مميزةً له، لم يكن موروثًا له من عائلته وأجداده، واصفًا نفسه أنه "أطول واحد في البلد كلها"، التي تراوحت مقاييس الأطوال بين رجالها ونسائها ما بين 160 الى 175 سنتيمترا، وهو الطول المتعارف عليه بين مختلف المواطنين.

يحكي هيكل في حديث لـ"الدستور" أن المواطنين عندما يرونه يفزعون من رؤيته بسبب طوله الفارع، مشيرًا الي أنه لم يراجع أي أطباء متخصصين في أسباب طوله الفارع بسبب أنه استسلم لواقعه الذي شب عليه والذي يفتخر به بين أقرنه وجيرانه وعائلته.

ويصف الرجل الأطول في مصر، معاناته اليومية التى تمثلت في صعوبة إيجاد مقاسات تناسب طوله الفاره، فضلًا عن استحالة العثور علي مقاس مناسب له بين مقاسات الأحذية لأنه قدمه يبلغ طولها قرابة 46 سم، معبرًا عن سخطه وغضبه من عدم اهتمام الدولة به، وعدم توفيرها لمتطلباته الخاصة، فضلًا عن تحقيقه أمنيته في خوض المنافسات المتخصصة في تسجيل الأرقام القياسية للأطوال الفارعة، والتى ترجع بطبيعة الحال ليس لشخصه وأنما لأسم مصر.

وتابع هيكل قائلًا: "أنا مريض وأحتاج إلي رعاية صحية، لم أحظ بها حتي اليوم، رغم تقدمي في سنوات العمر، مطالبًا لمسؤلين بالاهتمام به لاسيما وأن وزير التنمية المحلية الأسبق، اللواء عادل لبيب، قد ألتقاه حينما كان يشغل منصب محافظ الإقليم وأخبره بأنه "أحد أطول الرجال في العالم" - بحسب قوله -.

أنهي الرجل الأطول في مصر حديثه لـ"الدستور"، متمنيًا أن يحظي باهتمام من المسئولين وتوفير حياة كريمة له، لاسيما وأنه لم يتمكن من الحصول علي وظيفة طوال حياته، بسبب طوله الفارع، وكونه لم يرتد حذاءه طوال عمره.

غادر محرر "الدستور" منزل أطول رجل في مصر، والذي لا يزال مبنيًا بـ"الطوب اللبن" والذي لم تصل إليه مياه الشرب حتي كتابة تلك السطور، ويقف شامخًا مثل صاحبه، بين منازل المواطنين التى باتت هي الأطوال من منزله، رغم أن صاحب المنزل هو الأطول في مصر قائلًا:"محدش عبرني ولا سأل عليا".

ودع محرر "الدستور" أطول رجل في مصر، أملًا في التقاط صورة، إلا أنه رفض ذلك بأسلوب مهذب، رغم عدم حصوله علي قسطً من التعليم.

بالصور.. «الدستور» في ضيافة الرجل الأطول في مصر
بالصور.. «الدستور» في ضيافة الرجل الأطول في مصر
بالصور.. «الدستور» في ضيافة الرجل الأطول في مصر
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